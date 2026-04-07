Furia a Crema | aggredisce donna agente e infermieri Arrestato un 18enne

A Crema, un giovane di 18 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver aggredito una donna, un agente e alcuni infermieri. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per fermare l’individuo, che ha opposto resistenza e causato lesioni aggravate a pubblico ufficiale e a un incaricato di pubblico servizio. L’episodio si è verificato nella giornata del 7 aprile, e l’arresto è stato effettuato in flagranza di reato.

Crema (Cremona), 7 aprile 2026 – La polizia ha arrestato in flagranza di reato un colombiano di anni 18 per i reati di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale e a un incaricato di pubblico servizio. In particolare, intorno alle cinque di sabato mattina, la Volante del commissariato è intervenuta in via Vittorio Veneto poiché un cittadino aveva segnalato la presenza in strada di una persona che stava picchiando una donna. Novedrate, rubano superalcolici e prendono a bottigliate il direttore del supermercato Giunti sul posto gli agenti hanno trovato i due e hanno cercato di calmare il diciottenne il quale, in forte stato di agitazione, aveva nel frattempo inseguito la ragazza, fin dentro la propria abitazione dopo aver fracassato un cristallo della porta del palazzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Furia a Crema: aggredisce donna, agente e infermieri. Arrestato un 18enne Fermato per spaccio reagisce e aggredisce i carabinieri a Crema, arrestato 20enne con precedentiUn arresto e oltre mezzo chilo di cocaina sequestrati: questo il risultato di un’operazione dei Carabinieri nella periferia di Crema. Cantù, ruba un monopattino e aggredisce i carabinieri: arrestato 18enneIndividuato in via Matteotti dopo una segnalazione: dovrà rispondere anche di resistenza e violenza a pubblico ufficiale Un tentato furto, poi...