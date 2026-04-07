Funivia di Mezzocorona bloccata nel giorno di Pasqua | 12 persone sospese nel vuoto

Nel tardo pomeriggio di Pasqua, 12 persone sono rimaste sospese nel vuoto sulla funivia che collega Mezzocorona al monte in provincia di Trento. La cabina si è bloccata durante il viaggio, lasciando i passeggeri sospesi in aria per alcuni minuti. L’incidente si è verificato nel giorno di festa, creando momenti di tensione tra chi si trovava a bordo. La funivia è stata successivamente messa in sicurezza e le operazioni di soccorso sono proseguite per mettere in salvo i passeggeri.

Sospesi nel vuoto per alcuni minuti. Sono stati attimi di puro terrore per le 12 persone che nel tardo pomeriggio del giorno di Pasqua si trovavano a bordo della funivia che porta sul monte di Mezzocorona in provincia di Trento. Tutta colpa di un guasto improvviso ha bloccato la funivia dove in quel momento si trovavano i passeggeri divisi nelle due cabine di salita e discesa. Poi l’intervento dei tecnici che hanno azionato il motore di recupero del sistema di emergenza e la graduale discesa controllata delle cabine. Ma l’apprensione non è terminata nemmeno dopo il rientro delle 12 persone alla stazione. Dopo il guasto infatti si è dovuto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Funivia di Mezzocorona bloccata nel giorno di Pasqua: 12 persone sospese nel vuoto I punti panoramici più estremi del mondo: passerelle di vetro e piattaforme sospese nel vuotoSospesi tra cielo e terra, aggrappati a pareti rocciose vertiginose o protesi nel vuoto a centinaia di metri d’altezza, esistono luoghi dove... Dramma nel Salento: malore alla guida, muore nel giorno di PasquaDramma a Matino, dove un uomo di 51 anni è morto nella serata di Pasqua mentre era alla guida della sua auto.