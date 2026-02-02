Un nuovo metodo con sale riduce il calore fino a 50 gradi | promesse per il raffreddamento sostenibile

In Cina, un nuovo sistema di raffreddamento sta facendo parlare di sé. Usa acqua e sale per abbassare le temperature e ha già dimostrato di riuscire a ridurle fino a 50 gradi in condizioni estreme. Ora si aspetta che questa soluzione possa aiutare a raffreddare ambienti senza usare energia eccessiva.

Un nuovo sistema di raffreddamento basato su acqua e sale ha raggiunto risultati sorprendenti in Cina, riuscendo a ridurre le temperature fino a 50 gradi Celsius in condizioni estreme. Il progetto, sviluppato da un team dell'Accademia Cinese delle Scienze, si basa su un processo ciclico di pressurizzazione e decompressione che sfrutta una soluzione di tiocianato di ammonio. A differenza dei tradizionali refrigeranti chimici, questa tecnologia utilizza materiali naturali e facilmente reperibili, aprendo la strada a soluzioni più sostenibili per il raffreddamento ad alta intensità energetica. Il sistema funziona in modo simile a una spugna: sotto pressione, il sale viene espulso, liberando calore; quando la pressione viene improvvisamente abbassata, la soluzione si riassorbe rapidamente, assorbendo calore dall'ambiente circostante.

