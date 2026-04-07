Autostrada chiusa per frana tra Vasto sud e Termoli traffico bloccato e 1 chilometro di coda

Un tratto dell’autostrada A14 tra Vasto sud e Termoli è stato chiuso in via precauzionale a causa di una frana causata dal maltempo dei giorni scorsi. La chiusura ha provocato un blocco totale del traffico e si sono formate code lunghe circa un chilometro. La strada rimane chiusa mentre le squadre di intervento stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la circolazione.

Continuano i disagi per i danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi. A causa di una frana, infatti, è stato chiuso in via precauzionale un tratto dell'autostrada A14. Si tratta, nel dettaglio del tratto fra i caselli di Vasto Sud e Termoli, in entrambe le direzioni, interdetto a causa di una frana avvenuta all'altezza del km 462. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Rientra nella sua Chieti dopo 20 anni fuori per dare un contributo alla rinascita del territorio: "La qualità della vita conta più della carriera, ma dobbiamo impegnarci tutti" 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Buche in autostrada: A14 chiusa di notte per consentire i lavori di ripristino Nell’articolo i tratti interessati dalle 22 di oggi 3 aprile - facebook.com facebook