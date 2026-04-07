Follia a Perugia | 4 detenuti devastano il carcere per protesta

Nella notte tra Pasqua e Pasquetta, quattro detenuti hanno causato danni ingenti a una sezione del carcere di Perugia, causando una devastazione significativa all’interno della struttura. L’episodio si è verificato durante un’azione di protesta, portando alla distruzione di arredi e cellulari. Le forze di sicurezza sono intervenute per sedare la situazione e ripristinare l’ordine all’interno del carcere.

Quattro detenuti hanno devastato una sezione del carcere di Perugia nella notte tra Pasqua e pasquetta, scatenando una violenza senza precedenti. L’episodio ha il coinvolgimento di giovani con sentenze definitive, precedentemente trasferiti dalla Toscana. L’intervento rapido delle vicecomandanti della struttura e della polizia penitenziaria ha evitato che l’emergenza degenerasse. Grazie a questa gestione, i reclusi non hanno subito danni fisici, mentre quattro agenti hanno riportato ferite di lieve entità. Giuseppe Caforio, Garante regionale per i detenuti, ha effettuato un sopralluogo immediato per valutare i danni. Il funzionario ha confermato che l’operazione di pacificazione è stata condotta con professionalità dal personale di custodia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Follia a Perugia: 4 detenuti devastano il carcere per protesta Leggi anche: Follia nel carcere di Frosinone: agente ferito da alcuni detenuti