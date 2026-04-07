Folle entra in auto in farmacia e distrugge tutto

Nella notte, un uomo ha attraversato l'ingresso della farmacia Rinaldi di Pantigliate, in provincia di Milano, con la propria auto, causando danni alla vetrina e all’interno del negozio. L’incidente si è verificato in via Risorgimento, quando il veicolo ha sfondato l’ingresso senza che ci siano stati feriti tra i presenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.

Secondo le testimonianze l'uomo era in stato di alterazione. Sul posto anche il sindaco Un uomo, nella notte, ha sfondato l'ingresso della farmacia Rinaldi di Pantigliate (Milano) - in via Risorgimento - con la propria auto. L'incidente è avvenuto intorno alle 2. L'impatto ha distrutto la serranda e causato danni strutturali tali da costringere l'attività alla chiusura temporanea. Ora i locali sono ‘transennati’ col nastro. Secondo le testimonianze dei residenti, l'uomo appariva in stato di alterazione psicofisica al momento dell'urto. L'episodio sarebbe stato compiuto da una sola persona che, stando alle prime informazioni, sarebbe già stata identificata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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