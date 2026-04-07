Firenze la due giorni con Eugenio Barba chiude Materia Prima Festival

Firenze ha concluso due giorni di eventi dedicati a Eugenio Barba, uno dei principali maestri nel settore teatrale. La manifestazione si è svolta nell’ambito del Materia Prima Festival, coinvolgendo spettacoli, laboratori e incontri con il pubblico. La presenza di Barba ha attirato numerosi appassionati e professionisti, offrendo l’opportunità di approfondire le sue tecniche e il suo contributo nel campo della recitazione e della regia.

Firenze, 7 aprile 2026 - Sanno due giornate di eventi con protagonista Eugenio Barba, tra i maestri assoluti del teatro del Novecento, a far calare il sipario sulla 13esima edizione di Materia Prima Festival, a Firenze l’evento dedicato al panorama teatrale e performativo contemporaneo a cura di Murmuris col sostegno e il contributo di Mic - Ministero della Cultura, Unione Europea, Regione Toscana, Comune di Firenze e Fondazione CR Firenze. Lunedì 13 e martedì 14 aprile l’iconico fondatore dell’Odin Teatret sarà ospite della manifestazione per celebrare 90 anni nel segno del palcoscenico, in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, la due giorni con Eugenio Barba chiude Materia Prima Festival Eugenio Barba e l'Odin Teatret al Teatro Nuovo di PisaSabato 21 febbraio 2026, alle ore 21:00, il Teatro Nuovo di Pisa ospita uno degli eventi più attesi della Stagione, lo spettacolo Ave Maria dell’Odin... L'edizione 2026 di Kilowatt Festivale: arrivano Eugenio Barba e Julia VarleySaranno Eugenio Barba e Julia Varley – cuori e menti dell’Odin Teatret, maestri della scena internazionale – il padrino e la madrina di Kilowatt...