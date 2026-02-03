L' edizione 2026 di Kilowatt Festivale | arrivano Eugenio Barba e Julia Varley

L’edizione 2026 di Kilowatt Festival si avvicina e porta con sé due grandi nomi del teatro internazionale. Eugenio Barba e Julia Varley, figure di spicco dell’Odin Teatret, saranno i padrino e la madrina dell’evento, che si svolgerà dal 17 al 25 luglio a Sansepolcro. La presenza di questi due maestri promette di attirare molti appassionati e di rendere ancora più speciale questa edizione.

Saranno Eugenio Barba e Julia Varley – cuori e menti dell’Odin Teatret, maestri della scena internazionale – il padrino e la madrina di Kilowatt Festival 2026, in programma dal 17 al 25 luglio a Sansepolcro. Barba e Varley inaugureranno la ventiquattresima edizione della manifestazione diretta da Lucia Franchi e Luca Ricci – fondatori dell’Associazione culturale CapoTraveKilowatt – e rimarranno in città dal 17 al 19 luglio per un ricco programma di appuntamenti, che approfondirà il loro importante contributo al teatro contemporaneo. Gli incontri pubblici insieme a tre mostre, due film, una conferenza-spettacolo e uno spettacolo di Barba-Varley compongono il programma di una straordinaria e unica 3 giorni, che sarà anche l’occasione per festeggiare i 90 anni di Eugenio Barba, ma non solo: ricorrono quest’anno i 20 anni dalla nascita del format dei Visionari, il progetto di cittadinanza attiva che ogni anno coinvolge un gruppo di cittadini della Valtiberina (“spettatori-non-addetti-ai-lavori”) nella selezione di 9 spettacoli da inserire nel cartellone di Kilowatt Festival.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

