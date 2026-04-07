Finisce il sogno di Valentina | eliminata al Serale di Amici 25 dopo il ballottaggio

Valentina Pesaresi, giovane cantautrice romagnola, è stata eliminata al terzo appuntamento del Serale di Amici 25, chiudendo così il suo percorso nel talent show. La cantante aveva ottenuto consensi fin dalle prime fasi del programma, ma nella serata di ieri è stata eliminata dopo il ballottaggio. La sua partecipazione si conclude con questa eliminazione, lasciando spazio ai concorrenti ancora in gara.

La cantante di Santarcangelo perde il ballottaggio contro Caterina Lumina dopo un pareggio in giuria: decisiva l’ultima esibizione Si chiude al terzo appuntamento del Serale di Amici 25 il percorso di Valentina Pesaresi, giovane cantautrice romagnola che aveva conquistato il pubblico sin dalle prime fasi del talent. La puntata di sabato si è aperta con un colpo di scena regolamentare: a causa del pareggio (2-2) della giuria a quattro membri, il ballottaggio della scorsa settimana contro Caterina Lumina è stato deciso solo dopo una nuova esibizione. Nel duello finale, Caterina ha scelto di puntare sul proprio inedito “Vuelve”, mentre Valentina ha optato per una intensa interpretazione al pianoforte di “You’ve got a friend”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Amici 25, anticipazioni terza puntata serale 4 aprile 2026: Valentina eliminata, chi sono i tre cantanti al ballottaggio?Le luci del Serale tornano ad accendersi e, con la terza puntata, Amici 25 cambia ritmo e intensità.

Amici Serale, ballottaggio Caterina-Valentina: chi abbandonaI telespettatori di Amici 25 si chiedono chi sarà eliminata tra Caterina Lumina e Valentina Pesaresi.

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Valentina Pesaresi eliminata dal Serale di Amici 25 dopo la sfida con Caterina Lumina. Le sue parole preoccupano i fan #Amici25 #ValentinaPesaresi - facebook.com facebook

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