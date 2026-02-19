Maurizio Molinari a Palermo lectio magistralis in Sicindustria su Affari globali e geopolitica

Maurizio Molinari ha tenuto una lectio magistralis a Palermo, dove ha spiegato come i conflitti globali e le nuove alleanze influenzano direttamente le aziende italiane. La sua presenza in Sicilia ha attirato imprenditori e studenti interessati a capire come le tensioni internazionali modificano i piani di investimento e le strategie di crescita delle imprese locali. Le sue analisi indicano che, in un mondo in rapido cambiamento, le decisioni economiche devono tenere conto dei mutamenti geopolitici. Molinari ha sottolineato l’importanza di monitorare questi sviluppi per pianificare il futuro.

In uno scenario internazionale attraversato da conflitti, nuove alleanze e competizione tra grandi potenze, la geopolitica non è più un tema riservato agli analisti, ma una variabile concreta che incide sulle scelte delle imprese, sugli investimenti e sulle prospettive di sviluppo dei territori. Per approfondire questi temi, si terrà in Sicindustria la Lectio Magistralis di Maurizio Molinari, giornalista e tra i più autorevoli osservatori italiani degli equilibri globali, dal titolo "Affari globali e geopolitica: la sfida che le imprese affrontano in un mondo globale che cambia". L'appuntamento è per domani, venerdì 20, alle 15, in Via A.