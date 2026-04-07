Fedez in Sardegna con Giulia Honegger | le vacanze nel resort segreto da oltre mille euro a notte

Durante il weekend di Pasqua, il rapper e la sua compagna hanno soggiornato in Sardegna, scegliendo un resort di lusso con piscina privata e ristorante stellato. La struttura, definita

Fedez e Giulia Honegger si sono concessi una vacanza di primavera nel weekend di Pasqua. Sono volati in Sardegna e ora stanno trascorrendo le giornate in un resort "segreto" con piscine private e ristorante stellato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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