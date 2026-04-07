Nell’ambito di FC Pro eMLS, è stato annunciato un pacchetto di giocatori live da 88, con quattro stelle di rilievo. Tra questi, Pirani e Forsberg si distinguono, guidando la selezione. Il pacchetto include un trequartista con cinque stelle in abilità, un regista con cinque stelle di piede debole, un difensore di grande solidità e un giocatore versatile adatto alle fasce. Questi elementi sono stati resi disponibili negli Stati Uniti.

Il punto di forza di questo pacchetto è l’estrema versatilità. Ricevi un trequartista con 5 stelle abilità, un regista esperto con 5 stelle piede debole, un difensore roccioso e un jolly totale per le fasce. I Protagonisti del Gruppo eMLS. Gabriel Pirani (88) – Il Genio Brasiliano. Punti di forza: 5 stelle mosse abilità e 92 di Velocità. È il classico “skiller” che fa impazzire le difese. Può giocare ovunque dall’attacco alla fascia.. Ruoli: Un vero incubo come Attaccante avanzato o Attaccante ombra. Ideale per chi ama i giocatori rapidi e tecnici.. SBC: Richiede una rosa 87 con TOTW.. Emil Forsberg (88) – Il Professore Svedese. Punti di forza: 5 stelle piede debole e 90 di Passaggio. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC Pro eMLS: poker di stelle Live da 88! Pirani e Forsberg guidano la carica negli USA

FC Pro Leagues LALIGA: poker di carte 88 Live! Danjuma e Su?i? guidano l’attacco della LigaIl punto di forza di questa sfida è la varietà: ricevi un attaccante d’élite, due centrocampisti completi e un terzino sinistro modernissimo.

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