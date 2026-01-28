Rogo in casa inquilina intossicata Lo spettro di un’origine dolosa

Una donna è rimasta intossicata quando un incendio ha bruciato un appartamento a Magenta, nella notte. Le fiamme sono divampate nel complesso Aler di via Toti e i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domarle. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, ma si sospetta un’origine dolosa. La donna è stata portata in ospedale per le medicazioni. La polizia indaga per capire cosa abbia scatenato il rogo.

Momenti d’apprensione nella notte a Magenta, dove un incendio si è sviluppato in un appartamento del complesso Aler di via Toti. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte tra lunedì e martedì, quando le fiamme hanno interessato la parte esterna dell’alloggio minacciando di propagarsi all’interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Dall’appartamento è stata tratta in salvo una donna. Un esito positivo, che avrebbe potuto essere ben diverso se l’intervento non fosse stato così rapido. "Abbiamo sentito un rumore e ci siamo affacciati – ha raccontato una residente – Era impressionante perché il fuoco stava divampando a vista d’occhio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

