Fausto Faggioli a capo della Commissione Nazionale Turismo della Cim

Fausto Faggioli è stato eletto presidente della Commissione Nazionale Turismo della Confederazione Italiani nel Mondo (Cim). La Cim è l’organizzazione più grande che rappresenta gli italiani residenti all’estero. La sua nomina è stata annunciata di recente e Faggioli assume il nuovo incarico all’interno di questa struttura. La sua elezione coinvolge l’intero settore turistico legato alla comunità italiana all’estero.

Fausto Faggioli è eletto presidente della Commissione Nazionale Turismo della Confederazione Italiani nel Mondo (Cim), la più grande organizzazione associativa degli italiani residenti all’estero. Imprenditore romagnolo e progettista europeo, Faggioli rappresenta da anni un modello di sviluppo che parte dai territori per proiettarsi su scala internazionale. Attraverso l’esperienza delle Fattorie Faggioli e numerosi progetti di valorizzazione territoriale, ha promosso una visione integrata capace di unire agricoltura, turismo, cultura, ambiente e comunità, trasformando i luoghi in esperienze autentiche. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Turismo, prestigiosa nomina per Fausto Faggioli: nominato alla guida della Commissione nazionale CimImprenditore romagnolo e progettista europeo, Faggioli rappresenta da anni un modello di sviluppo che parte dai territori per proiettarsi su scala... Campione di buone pratiche: incoronato Fausto FaggioliPrestigioso riconoscimento a Fausto Faggioli che compare, unico italiano, nel rapporto ‘Voces de impacto global’ tra i 100 personaggi del mondo che...