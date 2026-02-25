Campione di buone pratiche | incoronato Fausto Faggioli

Fausto Faggioli ha ricevuto un riconoscimento importante per aver promosso pratiche innovative nella Val Bidente. La causa deriva dal suo impegno nel migliorare le condizioni locali attraverso progetti sostenibili e replicabili. È l’unico italiano tra i cento protagonisti mondiali segnalati nel rapporto ‘Voces de impacto global’. La sua iniziativa ha attirato l’attenzione di esperti internazionali. La cerimonia di premiazione si è svolta in un contesto ufficiale con numerosi rappresentanti del settore.

Prestigioso riconoscimento a Fausto Faggioli che compare, unico italiano, nel rapporto ' Voces de impacto global ' tra i 100 personaggi del mondo che hanno sviluppato una buona pratica nel territorio della Val Bidente e replicabile in altre aree. Faggioli da anni è una delle figure di riferimento in Italia nel campo del turismo rurale, del marketing territoriale e della progettazione esperienziale. Dalla fine degli anni '70 quando arrivò in Val Bidente dalla pianura ravennate, aprì nel 1982 uno dei primi agriturismi in Regione a Cà Bionda in comune di Civitella. "L'agricoltura in quegli anni – spiega Faggioli – era vista solo come produzione.