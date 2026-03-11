Durante la trasmissione DiMartedì su La7, Elly Schlein ha commentato la posizione di Giorgia Meloni, affermando che invece di essere presidente del Consiglio, si comporta come una commentatrice. La replica ha suscitato discussioni tra gli spettatori, con Schlein che ha espresso il suo punto di vista su Meloni, sostenendo che dovrebbe assumersi responsabilità diverse da quelle attuali.

"Invece di fare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni fa la commentatrice ". Questa è una delle tante "perle" che Elly Schlein ha regalato, se così si può dire, ai telespettatori di DiMartedì, su La7. La segretaria del Partito democratico ha sfruttato lo studio di Giovanni Floris come un palco per un comizietto anti-governo. Nulla di nuovo sotto i riflettori, in fondo. Secondo Elly, la premier "non dice chiaramente che la guerra è illegale e gli italiani non vogliono pagare la guerra illegale di Trump e Netanyahu. Oggi la presidente del Consiglio sarà in Parlamento. "Spero che finalmente voglia chiarire al paese che esclude che, se... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Schlein a DiMartedì, fango su Meloni: "Non premier ma commentatrice. Spero che..."

