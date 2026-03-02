Prendono Fagioli colpo di scena | dalla Fiorentina a una big

Nicolò Fagioli, attualmente alla Fiorentina, potrebbe trasferirsi in una delle grandi squadre italiane nel prossimo campionato. La trattativa è ancora in corso e le parti coinvolte stanno discutendo i dettagli del trasferimento. La notizia ha attirato l’attenzione di molti appassionati di calcio, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. La sua prossima destinazione potrebbe cambiare le carte in tavola per la sua carriera.

Bomba improvvisa per quel che riguarda il futuro di Nicolò Fagioli: ecco dove potrebbe giocare l'anno prossimo. In una stagione particolarmente complessa per la Fiorentina, tra le poche note positive c'è sicuramente Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2001, a segno anche in Conference League nell'ultima sfida contro lo Jagiellonia, è legato al club viola da un contratto fino al 30 giugno 2028 ma in estate potrebbe a sorpresa cambiare aria. A rilanciare la clamorosa indiscrezione di mercato è in queste ore 'Tuttomercatoweb', secondo cui Fagioli sarebbe finito nel mirino di due big di Premier League, ovvero Tottenham e Newcastle. Il 25enne originario di Piacenza è concentrato adesso soltanto sulla Fiorentina e su una salvezza da conquistare, quando siamo entrati nella fase più calda del campionato.