Complanare sud di Bari chiusure notturne verso l’A14 per lavori alla segnaletica

La Complanare sud di Bari ha subito un intervento che causa disagi alla circolazione. Per migliorare la segnaletica orizzontale, le autorità hanno deciso di chiudere il tratto tra le 22 e le 6 nelle notti di martedì 24, mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 febbraio 2026. Durante queste ore, chi si sposta verso l’A14 deve trovare percorsi alternativi. La chiusura si rende necessaria per garantire la sicurezza durante i lavori.

Stop al traffico tra l'allacciamento SS16 Tangenziale-Modugno in direzione Pescara nelle notti dal 24 al 27 febbraio, dalle 22 alle 6 Disagi alla circolazione in arrivo sulla D94 Complanare sud di Bari. Per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, nelle notti di martedì 24, mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 febbraio 2026, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la SS16 Tangenziale di Bari e Modugno, in direzione della A14 Bologna-Taranto (direzione Pescara). La misura si rende necessaria per permettere l'esecuzione degli interventi in sicurezza lungo uno degli snodi più trafficati dell'area metropolitana barese, soprattutto nelle ore serali e notturne.