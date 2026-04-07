Ex-otago | nuovo tour estivo

Gli Ex-Otago hanno annunciato un nuovo tour estivo che si inserisce nelle celebrazioni del decennale di Marassi. Dopo aver esaurito i biglietti nei club a gennaio, la band ha deciso di riproporre i concerti in quei locali piccoli e significativi, dove tutto è iniziato. La tournée si svolgerà durante la stagione estiva e proseguirà l’attività di questi ultimi mesi.

Prosegue anche in estate la festa per il decennale di Marassi. Dopo i sold out nei club a gennaio, in cui la band ha scelto di tornare in quei piccoli e preziosissimi spazi dove tutto è iniziato, gli Ex-Otago annunciano un nuovo tour. Una serie di appuntamenti dal vivo, organizzati da All Things Live, che si aggiunge alla data speciale del 16 luglio all’Arena del Mare nella loro Genova e a Euromarassi, il tour in Europa in programma ad aprile. Queste le prime date annunciate: il 10 luglio a RockUnMonte a Montespertoli (FI), il 12 a Spring Attitude Waves a Roma, il 16 all’Arena del Mare a Genova, il 31 a Tribustock Festival a Palma Campania... 🔗 Leggi su Funweek.it Ex-Otago, continua la festa per i dieci anni di “Marassi”: dal 10 luglio il tour estivo dopo il sold out nei clubEx-Otago - foto di Lorenzo Santagada GENOVA - Prosegue anche in estate la festa per il decennale di "Marassi". Madame ritorna con un tour estivo, in attesa del nuovo albumNegli ultimi tre anni, salvo qualche collaborazione e incursione autorale (come La Noia, che ha portato Angelina Mango a vincere Sanremo 2024),... che FINE HANNO FATTO METEORE ANNI 80 /// #onehitwonder #meteora #anni80 Temi più discussi: Gli Ex-Otago a Spring Attitude Waves 2026; Un nuovo tour per gli Ex-Otago: la band torna dal vivo in estate in tutta Italia con Marassi 10 anni tour estate 2026; Ex-Otago, dopo il fortunato club tour dello scorso gennaio, annunciate le date estive per i dieci anni di Marassi; Ex-Otago ecco le date del tour estivo: il 16 luglio c’è Genova. Ex-Otago, le date del tour estivo 2026: dai biglietti alla scaletta, tutto sui concertiGli Ex-Otago tornano in tour nell'estate 2026: scopri il calendario ufficiale delle date, i prezzi dei biglietti e la possibile scaletta dei concerti. Continua la festa della band genovese per i 10 an ... tag24.it Ex-Otago, annunciate le date del tour estivo in partenza a luglioDopo il viaggio live nei club, gli Ex-Otago continuano a celebrare il decennale dell'album Marassi con la leg estiva, in partenza a luglio. spettakolo.it EX-OTAGO - I festeggiamenti per i dieci anni di "Marassi" proseguono con il tour estivo 2026 Ecco il calendario #ExOtago x.com Ex-Otago. . Noi, voi e Marassi.10 anni dopo. Genova, 16 luglio - Arena Del Mare. Biglietti in vendita da adesso - facebook.com facebook