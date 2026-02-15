Madame ritorna con un tour estivo in attesa del nuovo album

Madame annuncia un tour estivo dopo tre anni di assenza, mentre prepara il suo nuovo album. Durante questo periodo, ha partecipato a alcune collaborazioni e ha scritto brani, tra cui La Noia, che ha contribuito alla vittoria di Angelina Mango a Sanremo 2024. La cantante torna sui palchi con entusiasmo e porta con sé nuove canzoni.

Negli ultimi tre anni, salvo qualche collaborazione e incursione autorale (come La Noia, che ha portato Angelina Mango a vincere Sanremo 2024 ), Madame si è tenuta lontana dalle scene. Ora, però, la cantautrice veneta sembra essere pronta a tornare, quantomeno dal vivo. L’artista, al secolo Francesca Calearo, ha annunciato un tour di quindici date che la terrà impegnata per tutta l’estate. I biglietti saranno disponibili a partire da oggi alle 18.00 su ticketone.it e nei punti vendita abituali. La tournée partirà il 3 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano e si concluderà il 13 settembre al Festival Taormina Arte, in Sicilia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Madame ritorna con un tour estivo, in attesa del nuovo album Madame torna live nel 2026: annuncia il tour estivo italiano con 15 tappe tra luglio e settembre. Madame torna a esibirsi dal vivo nel 2026, dopo tre anni di assenza, perché ha deciso di condividere nuova musica con i suoi fan. Madame torna a Udine: annunciato il suo tour estivo Madame torna a Udine per il suo nuovo tour estivo, portando musica dal vivo dopo mesi di attesa. Angelina Mango è tornata ufficialmente! Fuori a sorpresa il nuovo album “Caramé” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news: madame ritorna Argomenti discussi: Madame torna in tour: annunciati gli appuntamenti estivi, due le tappe pugliesi, a Ostuni e Barletta; Madame torna annunciando il Tour Estate 2026, tutte le date dei live; Madame al grande ritorno live, in FVG nell’Estate 2026; Madame torna in Puglia: a Ostuni e Barletta due tappe del tour estivo. Attesa per il nuovo album. Madame ritorna con un tour estivo, in attesa del nuovo albumNegli ultimi tre anni, salvo qualche collaborazione e incursione autorale (come La Noia, che ... msn.com Madame, ritorno in tour dopo tre anni: ecco tutte le dateA tre anni dall’ultimo tour e dall’uscita discografica, Madame annuncia il ritorno dal vivo con il Madame Tour Estate 2026, una serie .. ondarock.it In estate il ritorno di Madame, una tappa del tour al castello di Villafranca: la data x.com Madame ha annunciato un atteso e nuovo tour estivo in giro per l’Italia: il calendario completo facebook