madame ritorna con un tour estivo in attesa del nuovo album

Madame annuncia un tour estivo dopo tre anni di assenza, mentre prepara il suo nuovo album. Durante questo periodo, ha partecipato a alcune collaborazioni e ha scritto brani, tra cui La Noia, che ha contribuito alla vittoria di Angelina Mango a Sanremo 2024. La cantante torna sui palchi con entusiasmo e porta con sé nuove canzoni.

Negli ultimi tre anni, salvo qualche collaborazione e incursione autorale (come La Noia, che ha portato Angelina Mango a vincere Sanremo 2024 ), Madame si è tenuta lontana dalle scene. Ora, però, la cantautrice veneta sembra essere pronta a tornare, quantomeno dal vivo. L’artista, al secolo Francesca Calearo, ha annunciato un tour di quindici date che la terrà impegnata per tutta l’estate. I biglietti saranno disponibili a partire da oggi alle 18.00 su ticketone.it e nei punti vendita abituali. La tournée partirà il 3 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano e si concluderà il 13 settembre al Festival Taormina Arte, in Sicilia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

