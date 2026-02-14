Braathen domina il gigante di Bormio | +095 su Odermatt azzurri a rincorrere

Il norvegese Braathen ha vinto il gigante di Bormio, battendo Odermatt di quasi un secondo, e ora punta deciso all’oro a Milano-Cortina 2026. Partito con il pettorale numero uno, Braathen ha mostrato grande sicurezza sulla pista, dimostrando di essere in forma. Un risultato che fa salire l’asticella per gli italiani, ancora lontani dalla vetta.

Il brasiliano, partito con il pettorale numero uno, mette una seria ipoteca sull’oro nello slalom gigante di Milano-Cortina 2026. Odermatt e Meillard inseguono, Vinatzer undicesimo e pronto all’“all-in” nella seconda manche. Lucas Pinheiro Braathen lancia un segnale fortissimo nello slalom gigante olimpico di Bormio ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Il brasiliano, sceso con il pettorale numero uno, firma una prima manche perfetta e rifila distacchi pesantissimi alla concorrenza. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Olimpiadi 2026, dal mite Odermatt al ‘fuoco’ di Braathen: le star di Bormio si accendono A Bormio, le stelle dello sci si fanno notare. Mattia Casse il più veloce (con salto di porta) nella seconda prova a Bormio. Azzurri brillanti, Paris e Odermatt nascosti Nella seconda prova cronometrata della discesa libera maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Mattia Casse si presenta come il più veloce. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Braathen domina il gigante di Bormio: +095 su Odermatt, azzurri a rincorrereIl brasiliano, partito con il pettorale numero uno, mette una seria ipoteca sull’oro nello slalom gigante di Milano-Cortina 2026. Odermatt e Meillard inseguono, ... sportface.it Olimpiadi Milano Cortina 2026, gigante maschile a Bormio: Braathen domina la prima manche, Italia a piccoPrima manche ricca di colpi di scena nel gigante maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sulla pista di Bormio, con cielo plumbeo e visibilità piatta, è il brasiliano Lucas Pinheiro ... primalavaltellina.it L’individuale femminile dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 ha regalato emozioni forti al pubblico di Anterselva, tra sogni di medaglia accarezzati, occasioni sfumate e prime volte da custodire. In una gara tecnica e selettiva, dominata ancora una volta d facebook