' Alla scoperta dell' elettricità' laboratorio sui misteri e le forme dell' energia elettrica
Martedì 17, alla biblioteca Casa Niccolini, si terrà un laboratorio dedicato ai misteri e alle forme dell’energia elettrica. L’appuntamento, dalle 17 alle 18.30, invita bambini e ragazzi a scoprire come funziona l’elettricità attraverso semplici esperimenti e spiegazioni pratiche. Un’occasione per avvicinare i più giovani a un tema fondamentale della scienza, in modo interessante e accessibile.
🔗 Leggi su Ferraratoday.it
