A Napoli, l'Ospedale Cotugno accoglie attualmente 29 pazienti affetti da Epatite A, con un numero in calo rispetto al picco di casi registrato prima di Pasqua. Nonostante questa diminuzione, le autorità sanitarie continuano a monitorare la situazione attentamente, mantenendo alta l’attenzione sull’area. La situazione resta sotto controllo, ma l’allerta non si è ancora abbassata del tutto.

A Napoli, l’Ospedale Cotugno gestisce attualmente 29 pazienti ricoverati per Epatite A, con un trend in diminuzione dopo il picco registrato prima di Pasqua. Il numero di degenti presso la struttura dell’Azienda Ospediliera dei Colli è sceso rispetto ai 41 casi presenti lo scorso 31 marzo. Anche i flussi del Pronto Soccorso mostrano un allentamento: durante il Venerdì Santo, il 3 aprile, le sospette infezioni da virus HAV sono state in media due al giorno, contro le tre registrate nella settimana precedente. Nonostante questo calo, i pazienti ospitalizzati non versano in condizioni critiche. Tuttavia, l’emergenza sanitaria che ha colpito la Campania e le zone del basso Lazio in questo periodo fuori stagione non può essere dichiarata conclusa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Epatite A a Napoli: calano i ricoveri, ma l’allerta resta alta

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