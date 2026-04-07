Enrico Mordillo presidente e Roberto Cecatto ad Rai Way guarda al futuro

Rai Way ha annunciato il rinnovo della propria governance con la nomina di Enrico Mordillo a presidente e la conferma di Roberto Cecatto come amministratore delegato. La comunicazione è stata diffusa nelle ultime ore, segnando un cambiamento nella direzione dell’azienda. Entrambi i ruoli sono stati ufficializzati tramite comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità del nuovo assetto.

Rai Way rinnova la propria governance con la nomina di Enrico Mordillo a presidente e la conferma di Roberto Cecatto nel ruolo di amministratore delegato. La decisione, maturata nell’ambito del rinnovo del consiglio d’amministrazione, rappresenta un passaggio strategico per la società controllata da Rai, attiva nella gestione delle infrastrutture di trasmissione e delle torri. Nella lista presentata dall’azionista Rai per il rinnovo del Cda figurano anche Monica Caccavelli, Romano Cecconi, Barbara Morgante, Gian Luca Petrillo, Greta Tellarini, Maria Cristina Vismara e Nicola Claudio. La presenza di diversi profili indipendenti contribuisce a rafforzare ulteriormente l’assetto di governance della società. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: La "città della fotografia" guarda al futuro: insediata la Consulta, Enzo Carli è il presidente Leggi anche: La Rai del futuro guarda al passato: “Canzonissima e Stranamore, le idee per la prossima stagione tv” Argomenti più discussi: RAIWAY: Presentata la lista Rai per il nuovo Cda; Rai Way, Mordillo presidente e Cecatto confermato ad; RaiWay, Mordillo e Cecatto ai vertici; RaiWay: ecco la lista Rai per il nuovo cda. Rai Way, Mordillo presidente e Cecatto confermato adIl consiglio di amministrazione della Rai ha provveduto alla designazione dei nuovi componenti del Cda della società controllata Rai Way ed il ministero dell’Economia e delle finanze ha fornito il pro ... msn.com Enrico Mordillo - facebook.com facebook