La Rai del futuro guarda al passato | Canzonissima e Stranamore le idee per la prossima stagione tv

La Rai annuncia il ritorno di Canzonissima, un programma storico, per contrastare il calo di ascolti e attirare nuovi spettatori. La decisione deriva dalla necessità di rilanciare la rete e di recuperare il pubblico più anziano che ha abbandonato le tv digitali. La stagione vedrà anche il ritorno di Stranamore, un varietà che ha fatto la storia della televisione italiana. La scelta di riscoprire questi format nasce dalla volontà di rinnovare l'offerta senza rinunciare alle radici.

La Rai guarda al passato per trovare nuova linfa vitale. In primavera è certo che tornerà su Rai1, Canzonissima, programma amatissimo dal pubblico, alla cui conduzione ci sarà Milly Carlucci. Non sarebbe, però, l'unico ritorno: ci sarebbe l'idea di puntare a format come Stranamore, portato al successo da Mediaset.