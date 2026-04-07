Gli studenti della scuola media di Chiesa in Valmalenco hanno svolto esercitazioni pratiche di sicurezza nel parco di Vassalini, all’interno del progetto regionale La Protezione civile incontra la scuola. Le attività sono state organizzate per insegnare alle giovani persone come comportarsi in situazioni di emergenza in montagna. Durante le simulazioni, i ragazzi hanno sperimentato diverse procedure di salvataggio e di gestione delle emergenze in ambienti montani.

Gli studenti della scuola media Sigismund di Chiesa in Valmalenco hanno partecipato a una serie di simulazioni pratiche sulla sicurezza nel parco di Vassalini, nell’ambito del programma regionale La Protezione civile incontra la scuola. L’iniziativa, denominata Niente Paura, ha il coinvolgimento di tutte le classi dell’istituto, che fa capo alla comprensiva Paesi Retici di Sondrio. L’obiettivo primario è quello di trasmettere ai cittadini e alla comunità scolastica modalità di autoprotezione e l’adozione di condotte consapevoli durante le emergenze. Il percorso didattico è iniziato tra i banchi, dove i docenti hanno illustrato i concetti teorici legati alla prevenzione e alla gestione dei rischi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenze in montagna: gli studenti imparano a salvarsi così

"Ambasciatori di primo soccorso", anche a scuola gli studenti imparano a salvare viteUna settantina gli studenti faentini coinvolti nel progetto promosso dal Rotary Club.

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Vi racconto la mia esperienza con il numero telefonico delle emergenze. Ci sono davvero troppi operatori per arrivare a raccontare una emergenza. Nelle emergenze sia sanitarie che non, il tempo è fondamentale. E’ capitato anche a voi di aspettare tanto pri - facebook.com facebook

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