Ema Stokholma reagisce allo sketch | il commento fa il giro dei social

Durante l’ultima puntata di GialappaShow, un’attrice ha presentato uno sketch che ha attirato l’attenzione sui social media. La scena ha coinvolto un’imitazione che ha suscitato reazioni tra gli spettatori online. Tra i commenti più discussi, uno è arrivato anche da un personaggio noto, che ha pubblicato un messaggio di risposta. La discussione si è diffusa rapidamente sulle piattaforme digitali, creando un acceso dibattito tra gli utenti.

Giulia Vecchio si prende la scena e lo fa con uno sketch destinato a restare. Nell’ultima puntata di GialappaShow, l’attrice ha portato sul palco una nuova imitazione che ha subito acceso l’attenzione del pubblico. Questa volta nel mirino c’è Ema Stokholma, protagonista di una performance che ha mescolato ironia, ritmo e osservazioni pungenti. Una Radio GialappaShow tutta da ridere. Lo sketch prende forma all’interno di una surreale “Radio GialappaShow”, costruita apposta per esaltare il lato più comico della situazione. Accanto alla Vecchio non poteva mancare Gino Castaldo, trasformato per l’occasione nel bersaglio perfetto delle sue battute. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ema Stokholma reagisce allo sketch: il commento fa il giro dei social Ottimo debutto di Prima Festival: il trio Carolina Rey, Manola Moslehi ed Ema Stokholma conquista il pubblicoPrima Festival fa un ottimo debutto e a testimoniarlo sono gli ascolti e il trio formato dalle tre conduttrici volute da Carlo Conti: Carolina Rey,... Chi è Angelo Madonia, l’ex di Ema Stokholma: “Ci vuole rispetto”La conduttrice radiofonica e star della televisione non ha mai nascosto la sua vita privata: ma chi è Ema Stokholma e i suoi ex? La conduttrice,... Si parla di: Ema Stokholma reagisce all’imitazione di Giulia Vecchio a GialappaShow: La cosa più iconica. GialappaShow rilancia con Ema Stokholma e Michela Giraud inediteLuca Argentero affianca il Mago Forest nel nuovo GialappaShow del 6 aprile Luca Argentero affianca questa sera, lunedì 6 aprile, il Mago Forest alla c ... assodigitale.it Sanremo 2026: Ema Stokholma e le altre conduttrici del PrimaFestivalArrivano conferme sul terzetto di PrimaFestival, dopo i rumors su chi potrebbe affiancare Carlo Conti nelle cinque giornate della prossima edizione del Festival. Il Festival di Sanremo 2026 inizia a ... movieplayer.it