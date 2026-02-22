Ottimo debutto di Prima Festival | il trio Carolina Rey Manola Moslehi ed Ema Stokholma conquista il pubblico

Il debutto di Prima Festival ha portato grande entusiasmo grazie alle performance del trio composto da Carolina Rey, Manola Moslehi ed Ema Stokholma. La trasmissione ha attirato molti spettatori, desiderosi di scoprire i nuovi volti della musica e dello spettacolo. La presenza delle conduttrici ha coinvolto il pubblico con energia e spontaneità. La prima puntata ha registrato un’ampia partecipazione, preparando il terreno per le prossime serate. La scena si prepara a riscaldarsi ulteriormente.

Prima Festival fa un ottimo debutto e a testimoniarlo sono gli ascolti e il trio formato dalle tre conduttrici volute da Carlo Conti: Carolina Rey, Manola Moslehi ed Ema Stokholma. Meno due giorni e Sanremo 2026 prenderà finalmente il via. Intanto, per avvicinarci alla gara che vedrà protagonisti i Big e le Nuove Proposte, ha già fatto il suo debutto Prima Festival. Un terzetto voluto fortemente da Carlo Conti (le abbiamo già viste nella giuria di Sanremo Giovani), che non ha certo bisogno di presentazioni. Parliamo infatti di tre professioniste molto preparate. Ritmo serrato, interventi precisi e puntuali e una perfetta sintonia. 🔗 Leggi su Novella2000.it

