Elezioni a Portici | Fratelli d’Italia sostiene Ciaramella incontro con Sangiuliano per alleanze strategiche

Da napolipiu.com 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Portici, il partito Fratelli d’Italia ha annunciato il proprio sostegno a Ciaramella in vista delle prossime elezioni comunali. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra rappresentanti del partito e il ministro Sangiuliano, finalizzato a discutere possibili alleanze strategiche per le elezioni. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale e conferma l’intenzione di Fratelli d’Italia di partecipare con una loro candidatura.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Fratelli d’Italia sembra propendere per il supporto al candidato sindaco Giovanni Ciaramella in vista delle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. Due settimane fa, Ciaramella ha ufficializzato la sua candidatura, sostenuto da Lega e Forza Italia. Ciò ha generato stupore, data l’assenza del partito più votato alle ultime elezioni politiche, il cui capo è il Presidente del Consiglio in carica. Recentemente, un’uscita di un’indiscrezione ha fatto pensare a un’eventuale candidatura di Sangiuliano per il ruolo di sindaco di Portici, creando un certo fermento nell’ambito del centrodestra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

elezioni a portici fratelli d8217italia sostiene ciaramella incontro con sangiuliano per alleanze strategiche
© Napolipiu.com - Elezioni a Portici: Fratelli d’Italia sostiene Ciaramella, incontro con Sangiuliano per alleanze strategiche.

Leggi anche: Colpo di scena a Portici, Sangiuliano si candida a sindaco per Fratelli d’Italia

Leggi anche: Elezioni a Portici: Ciaramella di FI e Lega, tensioni nel PD su Verde e Manzo.

Temi più discussi: PAGANI. NICOLA CAMPITIELLO: ELEZIONI MERCATO ORTOFRUTTICOLO, GIUSTO RINVIARE A DOPO ELEZIONI COMUNALI; Scontro tra Cirielli e Martusciello sui social: il coordinatore di Forza Italia tira in ballo la moglie del viceministro Fdi; Elezioni, anche Free Portici sostiene Farroni: Il PD ci ha negato l’interlocuzione; Colpo di scena a Portici, Sangiuliano si candida a sindaco per Fratelli d’Italia.

elezioni a portici fratelliElezioni a Portici, Fratelli d’Italia pronto a supportare Ciaramella: stretta di mano con SangiulianoAnche Fratelli d’Italia, con molta probabilità, appoggerà il candidato sindaco Giovanni Ciaramella alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Un paio di settimane fa Ciaramella aveva ufficializz ... msn.com

elezioni a portici fratelliElezioni a Portici: Ciaramella di FI e Lega, tensioni nel PD su Verde e Manzo.La coalizione guidata dal Partito Democratico (PD) di Portici si trova in un momento di crisi. Dopo la conferma della candidatura di Fernando Farroni, anche Giovanni Ciaramella ha ufficializzato la su ... napolipiu.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.