A Portici, il partito Fratelli d’Italia ha annunciato il proprio sostegno a Ciaramella in vista delle prossime elezioni comunali. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra rappresentanti del partito e il ministro Sangiuliano, finalizzato a discutere possibili alleanze strategiche per le elezioni. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale e conferma l’intenzione di Fratelli d’Italia di partecipare con una loro candidatura.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Fratelli d’Italia sembra propendere per il supporto al candidato sindaco Giovanni Ciaramella in vista delle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. Due settimane fa, Ciaramella ha ufficializzato la sua candidatura, sostenuto da Lega e Forza Italia. Ciò ha generato stupore, data l’assenza del partito più votato alle ultime elezioni politiche, il cui capo è il Presidente del Consiglio in carica. Recentemente, un’uscita di un’indiscrezione ha fatto pensare a un’eventuale candidatura di Sangiuliano per il ruolo di sindaco di Portici, creando un certo fermento nell’ambito del centrodestra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Elezioni a Portici: Fratelli d’Italia sostiene Ciaramella, incontro con Sangiuliano per alleanze strategiche.

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