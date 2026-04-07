Un rapporto presentato alla Camera dei deputati da Format Research e Unasca rivela che il 65% delle e-bike viene modificato dai propri utenti. La diffusione di mezzi manomessi solleva preoccupazioni sulla sicurezza nelle aree urbane, portando alla richiesta di un aggiornamento delle norme del codice strada dedicate alle biciclette elettriche. La questione ha attirato l’attenzione delle autorità, che considerano urgente intervenire con nuove regolamentazioni.

Un rapporto presentato alla Camera dei deputati da Format Research e Unasca evidenzia l’urgenza di nuove norme per le E-bike, a causa della diffusione di mezzi manomessi che compromettono la sicurezza urbana. L’incremento delle biciclette elettriche è evidente nelle strade cittadine, dove questi mezzi offrono un modo rapido e sostenibile per spostarsi, riducendo lo sforzo fisico pur mantenendo benefici per la salute. Tuttavia, l’uso improprio di tali veicoli sta trasformando un’opportunità ecologica in un rischio costante per i pedoni e per gli stessi conducenti. Il fenomeno si manifesta con mezzi che sfrecciano contromano o occupano i marciapiedi, comportandosi come veri e propri ciclomotori silenziosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - E-bike truccate: il 65% le modifica, serve un nuovo codice strada

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