Monopattini e-bike e scooter elettrici a fine mese il nuovo bando del Comune | aumenterà il numero dei mezzi in strada

A Pescara, a fine mese sarà pubblicato il nuovo bando comunale per la mobilità elettrica, con l’obiettivo di incrementare il numero di monopattini, e-bike e scooter in strada. Dopo la conclusione del contratto con Bit Mobility Srl, l’amministrazione comunale avvia una nuova fase per favorire un sistema di trasporto più sostenibile e accessibile, promuovendo l’uso di mezzi ecologici nel contesto urbano.

Rivoluzione della mobilità elettrica a Pescara. Concluso il contratto con la Bit Mobility Srl, azienda di Bussolengo in provincia di Verona che per tre anni ha gestito il servizio dei monopattini elettrici in ambito urbano e ha poi usufruito di una proroga fino a oggi, l'amministrazione comunale.

