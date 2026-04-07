Dopo Pasqua e Pasquetta la Majella resta chiusa | accessi ancora vietati

Dopo le festività di Pasqua e Pasquetta, l’area della Majella rimane chiusa, con l’accesso ancora vietato. Le condizioni meteorologiche avverse e le criticità nelle zone più elevate hanno impedito l’apertura, mantenendo in vigore le restrizioni. Nessun varco è stato aperto per i visitatori, e le autorità hanno confermato che le chiusure rimarranno in vigore finché non saranno garantite condizioni di sicurezza adeguate.

È saltata anche la Pasqua sulla Majella a causa delle condizioni meteo e delle criticità ancora presenti in quota. Dopo l’ondata di maltempo, resta infatti in vigore la chiusura della viabilità e degli impianti tra Passolanciano e la Maielletta, con pesanti disagi per operatori e visitatori. La situazione risale al 3 aprile, quando, al termine di una riunione del Centro coordinamento soccorsi, è stata confermata la chiusura della strada statale 614 della Maielletta, dal chilometro 0 (rotatoria del Lupo) al chilometro 19+050. Il transito è consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso e operativi. Una decisione legata alla sicurezza: carreggiate ridotte, totale assenza di parcheggi in quota e rischio concreto di caduta alberi e scarichi di neve hanno reso impossibile la riapertura in tempo per il weekend festivo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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