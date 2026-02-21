Domenico Caliendo parlano i legali del cardiochirurgo | Fatto l?impossibile per salvarlo lotta contro il tempo

Domenico Caliendo è morto dopo un intervento di cardiochirurgia complicato, causato da un'emorragia che non si è riusciti a controllare. I legali del medico Guido Oppido affermano di aver fatto tutto il possibile per salvarlo, ma il decorso rapido della crisi ha ostacolato ogni tentativo di intervento tempestivo. Gli avvocati Vittorio Manes e Alfredo Sorge sottolineano l’impegno del loro assistito in una situazione estremamente difficile. La famiglia Caliendo aspetta chiarimenti sulla vicenda.

Intervengono con una nota gli avvocati Vittorio Manes e Alfredo Sorge, difensori del medico Guido Oppido. Eccola dunque la versione del dottor Guido Oppido, che ha operato il piccolo Domenico lo scorso 23 dicembre al Monaldi. In poche righe si avverte un sentimento di umana partecipazione al dolore della famiglia di Domenico, ma anche la rivendicazione della correttezza del proprio operato. In sintesi, Oppido chiarisce - tramite i suoi legali - "di aver fatto tutto quanto umanamente possibile per salvare la vita del piccolo Domenico, peraltro lottando contro il tempo e contro i minuti". Un fattore tempo decisivo, nel corso dell'intervento finalizzato a realizzare il trapianto.