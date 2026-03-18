Tutorial Mobilità docenti 2026 a cosa fare attenzione per inoltrare senza errori l’istanza QUESTION TIME con Cavallini Anief LIVE Giovedì 19 marzo alle 17 | 00

Da orizzontescuola.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 16 marzo è aperto il periodo per presentare la domanda di mobilità dei docenti 2026. Per evitare errori nell'inoltro, è importante seguire le istruzioni e verificare attentamente i dati inseriti. Giovedì 19 marzo alle 17:00 si terrà un question time con Cavallini di Anief, che risponderà alle domande in diretta.

Da lunedì 16 marzo è iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente. Ci sarà tempo fino a venerdì 2 aprile per inviare l’istanza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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