Tutorial Mobilità docenti 2026 a cosa fare attenzione per inoltrare senza errori l’istanza QUESTION TIME con Cavallini Anief LIVE Giovedì 19 marzo alle 17 | 00

Da lunedì 16 marzo è aperto il periodo per presentare la domanda di mobilità dei docenti 2026. Per evitare errori nell'inoltro, è importante seguire le istruzioni e verificare attentamente i dati inseriti. Giovedì 19 marzo alle 17:00 si terrà un question time con Cavallini di Anief, che risponderà alle domande in diretta.

Da lunedì 16 marzo è iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente. Ci sarà tempo fino a venerdì 2 aprile per inviare l’istanza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Tutorial GPS 2026, ultimi consigli per inoltrare senza errori l’istanza. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Sabato 14 marzo alle 14:30Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le... Tutorial Mobilità docenti 2026, a cosa fare attenzione per inoltrare senza errori l'istanza Una raccolta di contenuti su Tutorial Mobilità Temi più discussi: VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Mobilità docenti: tutti i passaggi spiegati passo dopo passo. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Lunedì 16 marzo alle 14:30; Mobilità docenti 2026/2027: come compilare la domanda – VIDEO TUTORIAL; Mobilità 2026, come compilare la domanda: le novità; Mobilità docenti 2026: online le Guide, la Modulistica e le Autodichiarazioni per la domanda. La pagina del Ministero. VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Mobilità docenti: tutti i passaggi spiegati passo dopo passo. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Lunedì 16 marzo alle 14:30Da lunedì 16 marzo inizia il periodo per l'inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente. Ci sarà tempo fino a venerdì 2 aprile per inviare l'istanza. orizzontescuola.it VIDEO TUTORIAL | Mobilità docenti: come fare la domanda passo dopo passo. I passaggi spiegatiC'è tempo fino al 2 aprile per inoltrare la domanda di mobilità docenti. Ecco una video guida con tutti i passaggi spiegati. A cura di Roberta Vannini (Uil Scuola Rua) e Andrea Carlino. orizzontescuola.it In questo tutorial analizziamo nel dettaglio il nuovo CCNI Mobilità 2025-2028 firmato in via definitiva il 10 marzo. Esaminiamo l'algoritmo che governa le tre fasi dei trasferimenti — comunale, provinciale e interprovinciale — spiegando come gestire le 15 prefer - facebook.com facebook Progetto Mobilità Sicura, tra i video premiati quello degli studenti del Foresi x.com