iran il cremlino pronto a evacuare il proprio personale dalla centrale nucleare di bushehr

Il Cremlino sta considerando di evacuare il proprio personale dalla centrale nucleare di Bushehr in Iran. La situazione si fa tesa, e le tensioni tra Iran e Stati Uniti aumentano. La presenza di Trump, con le sue mosse imprevedibili, aggiunge ulteriore incertezza alla delicata crisi.

La pistola è puntata contro l’ Iran e potrebbe presto diventare fumante: il fattore Trump resta imprevedibile. L’escalation ha raggiunto livelli di massima gravità mentre Mosca tenta di impedire che si chiuda definitivamente l’ultima finestra negoziale. La macchina diplomatica del Cremlino è operativa per scongiurare una nuova esplosione nella polveriera mediorientale mentre portaerei e gruppi d’attacco statunitensi si avvicinano all’Iran, con l’obiettivo dichiarato di provocare la caduta del regime degli ayatollah. Putin ha fatto sapere di seguire con attenzione l’evolversi della situazione a Teheran – l’alleato con cui ha stretto l’ultimo trattato di partenariato strategico ventennale un anno fa, nel gennaio 2025 – riferendolo all’omologo emiratino Mohammed bin Zayed Al Nahyan, con il quale intende discuterne durante colloqui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Donald Trump ha avvertito l’Iran che, nel caso di ripresa del programma nucleare, potrebbe scattare un intervento militare.

Il Cremlino chiede 'moderazione' agli Usa sull'Iran. Teheran: 'abbiamo 1.000 nuovi droniL'esercito iraniano ha spiegato di aver aggiunto 1.000 droni ai suoi reggimenti da combattimento, mentre il suo capo ha promesso una risposta schiacciante a qualsiasi attacco, ha riferito la ... ansa.it

Il Cremlino chiede ‘moderazione’ agli Usa sull’Iran(ANSA) - MOSCA, 29 GEN - Il Cremlino chiede moderazione agli Usa in merito a possibili azioni in Iran, ritenendo ... espansionetv.it

Ancora alta tensione tra Stati Uniti e Iran. Il Cremlino chiede "moderazione" a Washington, la Turchia si propone come mediatore. Ma l'esercito di Teheran risponde alle minacce americane: "pronti a risposta schiacciante". - facebook.com facebook

