Distant Plains | Alcyona Mick e Liam Noble reinventano Holst

Due artisti, Alcyona Mick e Liam Noble, hanno deciso di reinterpretare il celebre ciclo orchestrale “The Planets” di Holst, adottando un approccio jazz e sperimentale. Il progetto, intitolato “Distant Plains”, sarà pubblicato il 24 aprile da Caliban Sounds. La loro versione si distingue per l’uso di sonorità diverse rispetto alla composizione originale e per l’approccio innovativo adottato in fase di arrangiamento.

Alcyona Mick e Liam Noble reinterpretano “The Planets” di Holst in chiave jazz e sperimentale. “Distant Plains” esce il 24 aprile per Caliban Sounds. Caliban Sounds annuncia l’uscita di “Distant Plains”, il nuovo album collaborativo dei pianisti Alcyona Mick e Liam Noble, disponibile dal 24 aprile per One Little Independent Records. Registrato negli iconici Abbey Road Studios e guidato dalla supervisione concettuale di Penny Rimbaud, il progetto rappresenta una delle operazioni più audaci e affascinanti della scena jazz e sperimentale contemporanea. Un omaggio non letterale a Holst. Ispirato alla celebre suite “The Planets” di Gustav Holst, “Distant Plains” non propone una rilettura tradizionale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Distant Plains”: Alcyona Mick e Liam Noble reinventano Holst Leggi anche: Taekwondo. Miserendino d’oro a Zagabria . Trionfo al Noble Tournament Migrants using more distant, riskier departure points to Canaries after Mauritania crackdown, Red Cross findsMADRID, Jan 14 (Reuters) - Migrants crossing from West Africa to Spain’s Canaries started using more distant - and potentially more deadly -...