Disney Plus | le prossime uscite della primavera

In questa primavera, Disney Plus ha programmato diverse novità tra film e serie TV, con molte stagioni attese e nuovi titoli in arrivo. Sono previsti lanci di contenuti originali e aggiornamenti di produzioni già note, offrendo agli abbonati una varietà di opzioni per le prossime settimane. La piattaforma continuerà a proporre nuove uscite per soddisfare gli appassionati di diversi generi e interessi.

Da nuove serie tv fino a nuove attesissime stagioni, non tralasciando i film in arrivo u Disney plus, sono molte le uscite di questa primavera. Aprile è, infatti, iniziato da poco e con il botto! Il sei aprile è uscito Star wars: Maul – Shadow lord, nuova serie animata del brand fantascientifico. Ambientata dopo gli eventi di The clone wars, la serie racconterà le avventure di Maul nel tentativo di ricostruire il suo sindacato criminale. La serie espanderà ulteriormente il mondo di Lucas, perfetta sia per fan storici sia per chi vuole scoprire nuove storie di una delle saghe cinematografiche più famose. In uscita l’8 aprile, The testaments è il seguito The Handmaid’s tale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Disney Plus: le prossime uscite della primavera Prossime uscite su Disney+ (aprile / maggio 2026)Nel panorama globale delle piattaforme streaming, Disney+ sta ricoprendo un ruolo sempre più di primo piano. Leggi anche: Disney+, tutte le uscite di aprile 2026 New Disney California Adventure 25th Anniversary Merchandize, Park Update & Disney Merch Temi più discussi: Disney Plus, firmato l’accordo perfetto con la Rai: da Francesca Fagnani a Serena Rossi, i titoli più iconici sulla piattaforma; 30 serie tv da guardare su Disney+ – Le novità di aprile 2026; Disney+, le Serie TV in streaming ad aprile 2026; Guarda OL Lyonnes - Wolfsburg (Italiano) | Disney+. Disney Plus: le prossime uscite della primaveraDa nuove serie tv fino a nuove attesissime stagioni, non tralasciando i film in ... msn.com Cosa guardare su Disney Plus a luglio 2025? Ecco le prossime usciteContinuano le novità per il catalogo di Disney Plus che diventa, sempre di più, un punto di riferimento per il settore dello streaming. Anche nel corso del mese di luglio 2025, infatti, il servizio ... hdblog.it Se non le avete ancora viste, da stamattina sono disponibili su Disney Plus le prime due puntate della nuova serie animata di Star Wars, Maul Shadow Lord. Una premiere fantastica, già ricca di emozioni e spunti narrativi dei quali vi parlerò in dettaglio nelle a - facebook.com facebook Disponibile in streaming su Disney Plus, Ella McCay è un film che dedica il titolo alla sua protagonista, una ragazza impegnata nella politica, interpretata da Emma Mackey x.com