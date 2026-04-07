Di Gregorio interrompe il lungo silenzio social | il suo messaggio dopo Juve Genoa – FOTO

Dopo un periodo di assenza dai social media, un giocatore ha deciso di pubblicare un messaggio breve ma importante, subito dopo la partita tra la Juventus e il Genoa. La comunicazione, condivisa online, ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, segnando un ritorno pubblico del calciatore. La foto allegata accompagna il messaggio, suscitando curiosità tra gli spettatori.

Di Gregorio interrompe il lungo silenzio social: il suo messaggio dopo Juve Genoa è sintetico ma significativo. Il percorso di Michele Di Gregorio alla Juventus ha finalmente trovato la luce in fondo al tunnel. Dopo un periodo estremamente complesso, culminato con le incertezze emerse nella sfida contro il Como, il portiere bianconero era scivolato indietro nelle gerarchie, collezionando ben sette panchine consecutive. In quelle settimane di esclusione, l’estremo difensore è stato bersagliato da critiche feroci che lo hanno spinto a una scelta drastica: allontanarsi dal frastuono dei social network per ritrovare concentrazione e serenità.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Gregorio interrompe il lungo silenzio social: il suo messaggio dopo Juve Genoa – FOTO Dimissioni Buffon, è ufficiale: con un lungo messaggio sui social annuncia che lascia il suo incarico dopo il flop mondiale – FOTOdi Luca FiorettiDimissioni Buffon, il dirigente azzurro annuncia ufficialmente la propria scelta, spiegando le reali motivazioni della cocente... Mazur sogna dopo il rinnovo con la Juve: il suo messaggio sui social – FOTOTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Temi più discussi: Serie A, Udinese-Como 0-0, Lecce-Atalanta 0-3, Juventus-Genoa 2-0, Napoli-Milan 1-0; Juventus-Genoa 2-0: Bremer e McKennie avvicinano la squadra di Spalletti alla zona Champions; Bremer e McKennie lanciano la Juve sul Genoa, Di Gregorio para un rigore; Juventus-Genoa, trionfa Spalletti: guaio Vlahovic. Juventus, Di Gregorio si riprende il posto tra i pali?La vittoria col Genoa ha riacceso l'entusiasmo in casa Juventus alimentando le ambizioni di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Tra i protagonisti del successo sui rossoblu c'è ... fantacalcio.it Juventus-Genoa 2-0: decidono Bremer e McKennieDiretta Juventus-Genoa di Lunedì 6 aprile 2026: i bianconeri dominano il primo tempo, nella ripresa i rossoblù sprecano l'occasione di riaprire il match ... calciomagazine.net Open Var, Tonolini spegne le polemiche su Juve-Genoa: "Gol di Bremer regolare, ecco perché" - facebook.com facebook Pagelle Juve-Genoa: scoppia la primavera di Di Gregorio (7,5), Conceicao mette le bollicine nello spritz (6,5) x.com