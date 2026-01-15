Dopo il recente rinnovo con la Juventus, Mazur ha condiviso un messaggio sui social, esprimendo il suo entusiasmo per il futuro nel club. Il giovane talento polacco si appresta a proseguire il percorso con la squadra, confermando il proprio impegno e la volontà di crescere all’interno della società bianconera. Questa continuazione rappresenta un passo importante nel suo percorso professionale con la Juventus.

Mazur sogna dopo il rinnovo con la Juve: il suo messaggio sui social. Il giovanissimo polacco ha prolungato con il club bianconero. La Juventus prosegue nella sua strategia di valorizzazione dei giovani talenti, mettendo a segno un altro colpo fondamentale per il futuro del proprio centrocampo. Il club bianconero ha infatti ufficializzato il rinnovo contrattuale di Patryk Mazur, gioiello polacco classe 2007, che ha firmato un nuovo accordo a lungo termine valido fino al 30 giugno 2029. Un’ascesa fulminea verso il professionismo. Arrivato a Torino nell’estate del 2023 dallo Stal Rzeszow, Mazur ha bruciato le tappe con una rapidità impressionante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mazur sogna dopo il rinnovo con la Juve: il suo messaggio sui social – FOTO

