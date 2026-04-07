Il Partito Democratico ha deciso di non presentare il proprio simbolo alle prossime elezioni, lasciando spazio a una candidata senza simbolo ufficiale. Questa scelta ha portato a tensioni interne e ha favorito la candidatura di una figura sostenuta dalla sinistra. In Campania, la situazione si è complicata ulteriormente, con il candidato locale che si è presentato senza l’appoggio formale del partito. La situazione ha evidenziato divisioni tra i diversi schieramenti politici.

Tutto come previsto, e con grande imbarazzo dentro il Partito democratico. In Campania comanda ancora Vincenzo De Luca, l'ex governatore che dopo due mandati di fila, su pressione della segretaria dem Elly Schlein si è dovuto fare da parte accettando di consegnare le chiavi della regione a Roberto Fico. Almeno formalmente, perché il potere dello Sceriffo è di fatto rimasto tale e quale e dopo aver formato una lista autonoma alle elezioni regionali, per tenere sotto schiaffo il centrosinistra in Consiglio, è tornato nel suo feudo candidandosi ancora una volta sindaco a Salerno. Per le Comunali, caso più unico che raro, il Pd non presenterà nemmeno il simbolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - De Luca candidato, il Pd non presenta il simbolo: il campo largo esplode in mano alla Schlein

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Elezioni comunali, il Pd convoca il "campo largo": resta il nodo De LucaMolti partiti del centrosinistra non hanno gradito la ricandidatura a sindaco (non concordata) dell'ex governatore della Campania.

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