A Los Angeles, Aurelio De Laurentiis ha ricevuto la cittadinanza onoraria durante un evento pubblico. Nel frattempo, Carlo Alvino ha commentato che il sindaco di Napoli dovrebbe conferire al presidente del Napoli lo stesso riconoscimento nella città di origine. La cerimonia a Los Angeles si è svolta con la presenza di rappresentanti locali e supporter, mentre in Italia si aspetta ancora una decisione ufficiale sul riconoscimento nel capoluogo partenopeo.

Aurelio De Laurentiis riceve la cittadinanza onoraria di Los Angeles, ma Carlo Alvino chiede quando il sindaco Gaetano Manfredi conferirà lo stesso riconoscimento al presidente del Napoli nella sua città. De Laurentiis a Los Angeles: il riconoscimento americano. Il presidente azzurro è stato insignito della cittadinanza onoraria dalla città californiana, un tributo internazionale al suo operato negli ultimi anni. L’onorificenza rappresenta il riconoscimento delle istituzioni americane verso una figura di rilievo nel panorama calcistico mondiale. De Laurentiis ha consolidato la visibilità globale del Napoli attraverso strategie commerciali e di marketing che hanno raggiunto anche il mercato statunitense. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Laurentiis celebrato a Los Angeles, Alvino tuona contro Manfredi: “A Napoli quando?”

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