Primavera in Rosa | ai Giardini Sambuy due giorni tra cultura biodiversità e pensiero femminile

Mentre la natura si prepara al risveglio, i Giardini Sambuy di Torino si tingono di rosa. Il 7 e l’8 marzo 2026, il cuore verde di Piazza Carlo Felice si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare la figura femminile attraverso il progetto "Leggere le donne". Non una semplice. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Villaggio di Babbo Natale a Ravello: due giorni di magia e gentilezza ai Giardini del MonsignoreIl Villaggio di Babbo Natale a Ravello è pronto a tornare con la sua quarta edizione, trasformando i Giardini del Monsignore in uno spazio incantato...

Un’altra tragedia tra gli invisibili. Trovato morto ai giardini, la vittima è un clochardFirenze, 6 gennaio 2026 – Un senza fissa dimora di 61 anni è stato trovato privo di vita ai giardini tra via Novelli e via Salvi Cristiani, nel...

Una selezione di notizie su Giardini Sambuy.

Discussioni sull' argomento Arriva la luna rosa, il cielo saluta la primavera: ecco quando vederla; Soap Nails, la manicure della primavera 2026 si ispira al sapone e dona freschezza allo smalto rosa; Scheda squadra Pro Patria U19; I fiori all’uncinetto che annunciano la primavera.

Domenica 1 marzo succede questa cosa bellissima: quattro persone si trovano alle 15.00 ai Giardini Sambuy (piazza Carlo Felice, Torino) per parlare ancora una volta di Gianna Baltato. Perché Perché quest’anno ricorre il centenario della sua nascita e non - facebook.com facebook