Danza e calcio | a Verbania lo spettacolo A Dance tribute to the art of football

A Verbania, il teatro Maggiore ospiterà domenica 12 aprile uno spettacolo che unisce danza e calcio, intitolato

Un tributo al gioco più bello del mondo, visto attraverso le lenti della danza contemporanea. Dopo il successo della compagnia taiwanese Hung dance, domenica 12 aprile, alle 21, il palcoscenico del Maggiore di Verbania torna a vibrare con un appuntamento internazionale di alto profilo inserito nella stagione "Maggiore Danza 20252026". Cosa accomuna lo sport della "working class" per eccellenza alla danza, storicamente legata a contesti più elitari? È questa la domanda da cui è partito il coreografo norvegese Jo Strømgren. La risposta sta nell'emozione pura: una partita di calcio è, a tutti gli effetti, uno spettacolo collettivo dove giocatori e tifosi condividono 90 minuti di esaltazione, tensione e bellezza plastica. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Teatro: a Verbania torna la danza con lo spettacolo "Birdy"Mercoledì 4 marzo, alle 21, sul palco del teatro Il Maggiore di Verbania va in scena un nuovo spettacolo di danza.

Danza in Fiera, prestigiosi riconoscimenti per la Dance Art Academy di Sant’Agata de’ GotiSi è conclusa con numeri straordinari la 20ª edizione di Danza in Fiera, il più importante evento internazionale dedicato alla danza, che ha animato...

Temi più discussi: In Sicilia lascia il calcio per la danza (e vince): Giorgio, che a 17 anni balla a Bruxelles; Dal 10 aprile al Municipale un tris di spettacoli; GIOCAGIN - Domenica 29 marzo 2026; Tre ballerine novaresi qualificate ai mondiali di danza di Dublino.

In Sicilia lascia il calcio per la danza (e vince): Giorgio, che a 17 anni balla a BruxellesUna passione nata presto: fin da piccolo Giorgio è stato un ragazzo energico, iperattivo, sempre attratto dallo sport. Inia col calcio, ma presto si è avvicinato alla danza ... balarm.it

Danza sportiva, l'Italia brilla a Blackpool con un oro, due argenti e un bronzoLa delegazione italiana ha lasciato un segno indelebile nella seconda giornata del WDSF DanceSport Festival di Blackpool, conquistando un oro, due argenti e un bronzo. L'evento, svoltosi nei prestigio ... it.blastingnews.com

DA GIOVEDÌ 9 APRILE AL TEATRO DELLA FORTUNA DI FANO LA DANZA DI SPELLBOUND CON “VIVALDIANA” - x.com

Trg media. . IL CANTICO IN DANZA Danz'art Collective porta giovedi sera alla Chiesa di San Pietro Creaturae, Un viaggio poetico in chiave contemporanea nella spiritualità francescana. Ingresso ad offerto devoluto all'associazione Hope4u. #trg #news #infor - facebook.com facebook