Un volume pubblicato da Marsilio analizza l’origine dell’indoeuropeo, un’antica lingua che ha dato origine a molte lingue parlate oggi in Europa e Asia. La giornalista Laura Spinney ripercorre la storia di questa lingua attraverso ricerche sul DNA, collegando le radici delle lingue alle tracce genetiche lasciate dai popoli antichi. L’opera intende raccontare come le lingue si siano evolute e diffuse nel tempo, partendo dalle coste del Mar Nero fino a tutto il mondo.

La giornalista Laura Spinney, nel volume La madre delle lingue pubblicato da Marsilio, ricostruisce l’epopea dell’indoeuropeo, l’antico idioma che ha dato origine a una vastissima famiglia linguistica diffusa tra Europa e Asia. Il viaggio di queste popolazioni ha avuto inizio lungo le coste del Mar Nero, nei territori che oggi appartengono all’Ucraina. Da questo nucleo originario, composto da poche decine di individui, si è sprigionata un’espansione che ha raggiunto l’India e l’Iran, colonizzando gran parte dell’Oriente e dell’Occidente. Il codice genetico svela le radici comuni. Nel 2021, David Reich e il suo gruppo di ricerca presso l’Università di Harvard hanno sviluppato una tecnica innovativa per interpretare i dati genetici estratti da resti ossei di epoche remote. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalle coste del Mar Nero al mondo: il DNA svela l’origine delle lingue

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