La regione Toscana ha stanziato più di 1,5 milioni di euro destinati a biblioteche e archivi. La somma, assegnata tramite un bando pubblico, mira a sostenere interventi di miglioramento e riqualificazione di strutture culturali. I fondi sono destinati a progetti presentati da enti locali e istituzioni culturali della regione, con l’obiettivo di potenziare il patrimonio librario e archivistico. La decisione è stata annunciata in una conferenza stampa il 7 aprile.

Firenze, 7 aprile 2026 - La Toscana investe oltre 1,5 milioni di euro su biblioteche e archivi. Con il decreto dirigenziale firmato pochi giorni fa vengono assegnati 1,2 milioni di euro alle 12 Reti documentarie locali e 335 mila euro ai cinque servizi specialistici a carattere regionale, pilastri di un sistema diffuso che garantisce ogni giorno servizi culturali capillari e accessibili. Queste risorse dunque nel dettaglio sono destinate al sistema integrato di biblioteche e archivi del territori dalla Regione Toscana per il 2026. "Questo investimento conferma la volontà della Regione Toscana di considerare biblioteche e archivi come infrastrutture fondamentali per la crescita delle comunità - dichiara l'assessora alla cultura Cristina Manetti -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla Toscana oltre 1,5 milioni per biblioteche e archivi

Toscana, 1,5 milioni per biblioteche: cultura come riscatto socialeLa Regione Toscana ha stanziato per il 2026 oltre 1,5 milioni di euro destinati al potenziamento di archivi e biblioteche regionali.

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