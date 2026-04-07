Dalla rianimazione alla rinascita | il grazie di Mario al personale dello Spaziani di Frosinone

Mario Simoni ha inviato un messaggio di ringraziamento al personale dell’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, condividendo la sua esperienza nel reparto di Rianimazione. Ricoverato in condizioni critiche, ha descritto il percorso di degenza e il supporto ricevuto durante il suo ricovero. La testimonianza si concentra sulla sua gratitudine verso gli operatori che lo hanno assistito in un momento difficile.

Dopo 32 giorni di ricovero per la sindrome di Guillain-Barré, l'uomo esprime gratitudine a medici, infermieri e tutto il personale per professionalità e umanità Un messaggio di gratitudine, ma anche una testimonianza di forza, umanità e speranza. È quello di Mario Simoni, che ha voluto raccontare la sua esperienza vissuta all’interno del reparto di Rianimazione dell’Ospedale Fabrizio Spaziani, dove è stato ricoverato in condizioni critiche a causa della Sindrome di Guillain-Barré. Il 9 agosto 2026 per Mario segna l’inizio di un percorso difficile. La diagnosi arriva improvvisa e le sue condizioni rendono necessario il ricovero in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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Un piccolo gesto, un grande sorriso. Oggi una delegazione del Frosinone Calcio ha fatto visita al reparto pediatrico dell’Ospedale Fabrizio Spaziani e alla Cooperativa Azzurra. - facebook.com facebook