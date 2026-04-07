Dalla caserma al buoni sentimenti point | un tetto du’ letti e tanta speranza con vista PNRR

In un quartiere di Arezzo, un edificio un tempo destinato alla caserma è stato trasformato in un centro di accoglienza, chiamato “buoni sentimenti point”. La struttura offre un tetto e due letti, rappresentando un intervento legato ai progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La transizione da uso militare a spazio di supporto sociale riflette una nuova fase di intervento pubblico nel quartiere.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa del Comune di Arezzo AREZZO – Una volta c’erano i militari, ora ci sono i progetti. La ex Caserma Piave cambia pelle e diventa il nuovo tempio dell’inclusione sociale: Stazione di Posta e Housing First. Tradotto dal burocratese: un posto dove si prova a rimettere insieme i pezzi. con tanto di finanziamento europeo. Quasi due milioni di euro per trasformare un edificio storico in un presidio sociale. E già qui uno si immagina chissà cosa. Poi scopre che i posti letto sono dodici. Dodici. Praticamente più esclusivo di un boutique hotel, ma senza minibar. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Dalla caserma al “buoni sentimenti point”: un tetto, du’ letti e tanta speranza (con vista PNRR) Una storia che racconta che siamo parte tutti dello stesso sistema, film d'animazione ambientalista pieno di buoni sentimenti e di speranzaArriva al cinema il 5 marzo, Jumpers- Un salto tra gli animali, ultimo film d’animazione firmato Disney Pixar. Dalla ragione al torto con du’ schiaffi: becca il pedofilo, ma finisce imputatoArezzo, il centrodestra gioca al tira e molla: Tanti o Merelli? A Roma decidono, qui si resta a guardare Via Fiorentina, il cantiere un si muove di... Un clandestino scappa dalla caserma, il Tar annulla la sanzione disciplinareMONTE SAN GIUSTO Clandestino riesce a scappare dalla caserma, per il comandante di stazione scatta la sanzione disciplinare del rimprovero ma il Tar la annulla: «È ragionevole ritenere che se la ... corriereadriatico.it Bo, dalla caserma Piave al collegio Morgagni aule e laboratori: cantieri per 381 milioniNel 2026 entrano nel vivo i cantieri della Piave Futura, nell'ex Caserma a due passi dalla Specola destinata a diventare il nuovo polo delle scienze sociali (valore stimato 90 milioni di euro). Altro ... ilgazzettino.it