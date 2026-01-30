Dalla ragione al torto con du’ schiaffi | becca il pedofilo ma finisce imputato

Un padre del Casentino ha preso a schiaffi un uomo di 68 anni dopo aver scoperto messaggi sconci inviati dal suo figlio di 16 anni. La scena è finita in tribunale, dove il pedofilo si è ritrovato imputato. La vicenda ha scosso il paesino, tra rabbia e polemiche sulla gestione della situazione.

Qui sotto c'è una versione ispirata all'articolo originale del Corriere di Arezzo, segnata da un tono popolare e "ortichese", ma che rimane collegata a quanto effettivamente riportato dalla cronaca: L'articolo In un paesotto giù in Casentino, un babbo fruga nel telefono del figliolo di 16 anni e ci trova messaggi parecchio sconci mandati da un vecchio di 68 primavere. Invece di andare dritto dai carabinieri, piglia e, insieme a un compare, va a bussare a casa del vecchio per "mettere a posto la cosa alla bona". Solo che tra una parola grossa e l'altra partono ceffoni, pedate e pure la richiesta di cinquemila euro per far finta di nulla.

