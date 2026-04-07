Da studenti a imprenditori per un giorno | al Borghese-Faranda di Patti successo per il mercatino dei prodotti del laboratorio agricolo

Gli studenti dell’istituto “Borghese-Faranda” di Patti hanno partecipato a una vendita di prodotti realizzati nel laboratorio del loro plesso agrario. Per un giorno, hanno assunto il ruolo di imprenditori durante il mercatino organizzato nella scuola di via Trieste. L’iniziativa ha visto coinvolti i giovani nel mettere in mostra e vendere i prodotti del laboratorio agricolo, attirando l’attenzione di genitori e visitatori.

Gli studenti di via Trieste dell'istituto "Borghese-Faranda" di Patti vestono i panni di imprenditori per un giorno in occasione della vendita dei prodotti realizzati nel laboratorio del plesso Agrario. Un risultato che segna un grande successo per il lavoro svolto dagli alunni e dai docenti che hanno realizzato diversi prodotti anche inediti come la birra bionda e scura voluta dal professore Davide Fanara, che ha dato vita anche ad altri articoli. Si tratta di prodotti la cui materia prima è stata realizzata direttamente nell'azienda della scuola, per poi essere trasformata dagli studenti all'interno del laboratorio del plesso Agrario dell'istituto, ed essere, infine, venduti nei giorni scorsi nel plesso centrale dell’I. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Dalla terra al bicchiere: al “Borghese-Faranda” di Patti nasce la prima birra scolastica della Sicilia orientaleGli studenti dell’IIS “Borghese-Faranda” di Patti si cimentano nell’arte di “mastri birrai” diventando i primi alunni della Sicilia Orientale a... Eccellenza e territorio: premiati al Borghese-Faranda gli "Apprendisti Ciceroni" e i giovani ricercatori della "Mednight"L’aula magna dell’istituto “Borghese-Faranda” di Patti, guidato dalla dirigente scolastica prof.