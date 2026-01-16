Dalla terra al bicchiere | al Borghese-Faranda di Patti nasce la prima birra scolastica della Sicilia orientale
Dalla terra al bicchiere, nasce la prima birra scolastica della Sicilia orientale presso l’IIS “Borghese-Faranda” di Patti. Gli studenti dell’istituto, impegnati nel progetto, hanno acquisito competenze pratiche nella produzione artigianale di birra, diventando i primi a realizzare questa esperienza formativa all’interno di una scuola della regione. Un percorso educativo che unisce tradizione e innovazione, offrendo agli studenti nuove opportunità di apprendimento nel settore enogastronomico.
Gli studenti dell'IIS "Borghese-Faranda" di Patti si cimentano nell'arte di "mastri birrai" diventando i primi alunni della Sicilia Orientale a produrre la birra all'interno di una scuola. Si è svolto nella mattinata di ieri nei locali del plesso Tecnico Agrario del "Borghese-Faranda" di Patti il.
